Снова в школу: объяснили детали и условия работы учебных заведений во время карантина

Объяснили правила работы школ. Фото: Сегодня

В Украине начинается учебный год по новым правилам, вызванными пандемией коронавируса.

В школах внедряются противоэпидемические мероприятия, а посещать учебные заведения смогут только дети из тех регионов, которые не попали в "красной зоны", сообщает ТСН.

Согласно правилам адаптивного карантина все регионы Украины делятся на четыре зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Речь идет о "зеленом", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровне карантина.

В школах, расположенных в зонах с "красным" уровнем эпидемической опасности, будет вводиться двухнедельный карантин. Учреждения должны полностью перейти на дистанционную форму обучения.

В "красную зону" отнесли:

Ивано-Франковск, Калуш и Коломыю, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевку и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Школы в этих городах и районах будут работать дистанционно. В Ивано-Франковске школах из-за "красной" зоны карантина решили продлить каникулы школьникам еще на две недели - до 11 сентября.

"В городах "желтой, зеленой и оранжевой зон" дети обычно первого сентября пойдут в школу.

Что изменится для учащихся:

В школу ребенка теперь не пустят без маски. Единственное исключение - для учеников младшей школы - 1-4 классов. А вот во время проведения занятий маски могут не использоваться.

Время начала и окончания занятий для классов и групп должно быть различным. График питания также формируется с учетом максимального количества учеников, которые могут одновременно получать и принимать пищу, соблюдая дистанцию ​​в один метр.

Для школьников будет действовать маршруты движения и график таким образом, чтобы предотвращать скопление людей.

Перед началом занятий педагоги будут проводить опрос учащихся по самочувствие и обследовать на признаки респираторных заболеваний. В случае выявления болезни, ученика изольовуватимуть в отдельное помещение и сообщать родителей.

Передвижения школьников между учебными кабинетами должно быть минимизировано.

В коридорах и помещениях должна быть разметка для отделения учеников разных возрастных групп.

После каждого занятия проветривать помещение в течение 10 минут.

Проведение занятий по отдельным предметам на свежем воздухе.

На всех входах в учреждения должны быть места для обработки рук антисептическими средствами. Основным мероприятием гигиены является мытье рук с мылом.

Вход в заведение образования разрешено:

работникам, учащимся и людям, которые сопровождают людей с инвалидностью;

только при наличии маски или респиратора.

Занятия:

после каждого занятия необходимо проветривать помещение не менее 10 минут

после занятий необходимо продезинфицировать поверхности: дверные ручки, столы, места для сидения, перила и тому подобное.

Сотрудники допускаются к работе при условии:

использования средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные щитка или маски, в частности изготовленной самостоятельно). Учителя в школе обязательно должны носить маски. Если заведение в "оранжевой" зоне, то маску советуют заменить на пластиковый щиток;

после измерения температуры бесконтактным термометром.

Сотрудник должен сообщить своему руководителю, если он имеет симптомы ОРВИ, или температуру тела более 37,2° С. Такой сотрудник не может быть допущенным к выполнению обязанностей и должен обратиться к семейному врачу.

Работники общеобразовательных учебных заведений должны:

распространять среди учащихся информацию о мерах профилактики;

следить за самочувствием и здоровьем учащихся;

соблюдать правила респираторной гигиены

изменять маску каждые три часа. Работники пищеблока - маску и перчатки. До и после следует тщательно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школа начинается: как мотивировать ребенка посещать уроки

Напомним, в киевской школе № 240 "Социум" с 1 сентября организуют дистанционное обучение. Коронавирус обнаружили у двух педагогов.