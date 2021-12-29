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среда, 29 декабря 2021 12:22

Снежный циклон покинул Украину. Погода готовит под елку "сюприз"

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Снежный циклон покинул Украину. Погода готовит под елку &quot;сюприз&quot;
31 декабря - 1 января в Украине ожидается оттепель и небольшие "плюсы". Фото: pixabay.com

30 декабря в Украине осадков не будет. Циклон, накануне насыпавший снега, покинул нашу территорию.

Местами завтра ожидаются солнечные прояснения. Атмосферное давление увеличится, на дорогах останется гололедица, сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Ближайшая ночь будет холодной: -4...-10°С. Завтра днем ​​ожидается -1...-5°С, в западных областях начнется потепление от +1°С до +5°С.

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"Это потепление 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины", - говорит Диденко.

В Киеве 30 декабря осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -8°С, днем ​​-4°С.

31 декабря - 1 января ожидается оттепель и небольшие "плюсы", будут выпадать периодически мокрый снег и дождь.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.

В феврале может быть весенняя погода.

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Дата
29
декабря

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