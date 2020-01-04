Снежные лавины в Карпатах: какие районы лучше обходить

В Украине начался снеголавинный сезон. Фото: Фіртка

В Украине начался снеголавинный сезон. Из-за интенсивного увеличения снежного покрова лавины возможны в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает прессслужба ДСНС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинные станции Пожежевская в Ивано-Франкивськии области, на высокогорье восточной часок Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности горнолыжного курорта Плай снеголавинный сезон объявляется открытым ", - говорят спасатели.

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По данным Укргидрометцентра, 4 декабря на территорию Украины будет поступать более влажный воздух. Существенные осадки не ожидаются, лишь в Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.