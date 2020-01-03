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пятница, 03 января 2020 15:52

Небольшая гололедица: сообщили погоду на выходные

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Небольшая гололедица: сообщили погоду на выходные
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла Фото: Событие

4 декабря, на территорию Украины будет поступать более влажный воздух.

Существенные осадки не ожидаются, лишь в Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, днем в Западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 ° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части до 7°.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 января самая высокая температура днем была 8,6° в 1925 году, cамая низкая ночью 26,3° мороза в 1942 году.

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В воскресенье, 5 января, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Западных областях местами порывы 15-20 м/с.Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве 5 января будет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

6 и 7 января в Украине ожидается похолодание. 3 января в Украину придет антициклон Xia. Он вызовет сухую и солнечную погоду, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ветер в Украине должен быть юго-западным или западным, от небольшого до умеренного.

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Дата
03
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