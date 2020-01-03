На Рождество в Украину придет антициклон Xia

6 и 7 января в Украине ожидается похолодание.
3 января в Украину придет антициклон Xia. Он вызовет сухую и солнечную погоду, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Ветер в Украине должен быть юго-западным или западным, от небольшого до умеренного.
Температура +1, +5 градусов.
"В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно, днем +2, +4 градуса", – отметила Диденко.
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4 января на западе пройдут мокрый снег и дождь, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.
6–7 января ожидается похолодание.
В Украине 6–7 января ожидается морозная погода. В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью и днем 1–6° мороза, ночью 7 января до 9° мороза, сообщает Укргидрометцентр.
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