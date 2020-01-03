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пятница, 03 января 2020 09:50

На Рождество в Украину придет антициклон Xia

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На Рождество в Украину придет антициклон Xia
В Украину придет антициклон. Фото: УНИАН

6 и 7 января в Украине ожидается похолодание.

3 января в Украину придет антициклон Xia. Он вызовет сухую и солнечную погоду, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ветер в Украине должен быть юго-западным или западным, от небольшого до умеренного.

Температура +1, +5 градусов.

"В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно, днем ​​+2, +4 градуса", – отметила Диденко.

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4 января на западе пройдут мокрый снег и дождь, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.

6–7 января ожидается похолодание.

В Украине 6–7 января ожидается морозная погода. В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью и днем ​​1–6° мороза, ночью 7 января до 9° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

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Дата
03
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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