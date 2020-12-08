Снег с дождем или морозы - прогноз погоды на сегодня

Рассказали, какой сегодня будет погода. Фото: Сегодня

Погода в Украине во вторник, 8 декабря, будет преимущественно солнечной, но будут и осадки.

Температура воздуха существенно снизится. В северо-восточной части страны на дорогах местами гололедица, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в западных областях порывы до 15-20 м/с.

На юге, в Карпатах и Закарпатье ожидается небольшой мокрый снег и дожди.

Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 4 мороза, в западных и южных областях до +2 +5.

Ночью морозы достигнут 3-8 градусов, на севере до -11.

Погода в Киеве во вторник будет солнечной и морозной. Днем от -2 до -4 градусов, ночью -8 -10.

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Напомним, в столицу пришла метеорологическая зима.