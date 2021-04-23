Снег и заморозки: украинцев шокировал прогноз на последние выходные апреля

В субботу на севере и западе Украины ожидается высокая вероятность мокрого снега.

В центральных областях и на востоке завтра ожидаются дожди, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Осадки обойдут только юг.

"В воскресенье очередной атмосферный фронт пронесет в метеоведрах дожди. Вся надежда на спасение нежного весеннего цвета как раз на облачность с влагой. Если облаками прикроет, то мороз со своим поздним астигматизмом завязи может и не повредит", - говорится в сообщении.

Из всех выходных самой комфортной будет погода на востоке в воскресенье. Прогнозируют солнце и тепло до +12...14°С. Также тепло будет в южной части страны, температура в пределах +13...15°С. А вот запад, север и значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем ожидается +7...12°С. Кроме южной части, при прояснениях ночью велика вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В Киеве в субботу утром также возможен мокрый снег. Выходными будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками. 24-25 апреля температура в столице днем будет +7...9°С. Потепление начнется с ближайшей среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю

До конца апреля погода в Украине останется холодной. К концу месяца украинцев ждут температурные качели. Дожди, местами с грозами будут идти почти каждый день. 29-30 апреля температура немного повысится.