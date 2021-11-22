Снег, дожди и морозный ветер: в Украину идет мощное похолодание

В Украину идет похолодание. 23 ноября в большинстве областей температура воздуха в течение дня составит не выше +1...5°С.

На северо-востоке кое-где будет даже 0...-3°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В южной части и на Закарпатье будет теплее, +6...11°С.

"Дожди предполагаются во вторник в западных, северных областях, в южной части, а также в Луганской и Донецкой области. В центральных областях и в Харьковской оюласти существенные осадки маловероятны", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko На северо-востоке местами похолодает до 0...-3°С

На западе после дождя и мокрого снега, которые более возможны ближайшей ночью, в течение дня 23 ноября осадки прекратятся, но будет сильный северо-западный ветер.

В Киеве во вторник также ожидается похолодание. Ночью до -2°С, днем столбики термометров будут колебаться в пределах +1...3°С. Дождь и мокрый снег в столице возможны, однако осадки будут небольшими.

Во второй половине недели, ближе к выходным, в Украине снова потеплеет. Итак, в ближайшее время: похолодание, ближе к выходным - потепление, а на следующей неделе снова похолодание.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.