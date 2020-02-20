СНБО рекомендует восстановить санэпидемстанции из-за угрозы коронавируса

СНБО собирается восстановить СЭС. Фото: Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.

Такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля. На нем обсуждали, как предотвратить занесение коронавируса на территорию Украины и как реагировать на его распространение, сообщает LB.ua.

Первым пунктом протокольного решения Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья рекомендуется в недельный срок разработать и внести предложения о восстановлении деятельности СЭС на территории Украины.

Также в решении содержится еще ряд рекомендаций, например, приобрести (или изготовить) мобильный госпиталь на 50-100 мест, который мог бы выполнять функцию карантинного учреждения.

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Тем временем, по прогнозу Национального банка Украины, китайский коронавирус не окажет значительного влияния на украинскую экономику.