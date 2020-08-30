Шмыгаль спустился в угольную шахту: фото

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал на государственной шахте "Торецкая" в Донецкой области.

Главу правительства среди других сопровождали и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Во время визита обсудили функционирования моногородов, привязанных к угольных шахт.

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"Стоит вопрос, как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общины, которые зависят от этих предприятий", - отметил Шмыгаль.

В 2020 году в Государственном бюджете планируется выделить не менее миллиарда гривен на погашение задолженности перед шахтерами.