Шмыгаль рассказал, что будет с карантином после 22 мая

После 22 мая могут продлить карантин. Фото: pixabay

В связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) карантин в Украине, возможно, будет продлен после 22 мая.

В дальнейшем можно допустить его ослабления, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Українського радіо".

"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и далее со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина

Шмыгаль напомнил, что ВОЗ 4 мая продолжила режим пандемии и всемирного карантина на 2 месяца. По его словам, за время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему к эпидемии. В Украине сейчас более 2100 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых занято 138, и подготовлено 33 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом, из которых занято менее 2 тыс.

"Медсистема соответствует параметрам как первого, так и второго этапа, позволяет смягчать некоторые меры", - заявил премьер.

В то же время правительство пока не видит возможностей открыть междугородный транспорт. По его словам, городской транспорт будет ходить, как ходил, а мэры будут решать по количеству транспорта и изменению его графика работы. Открытие метро для некоторых категорий пассажиров планируется на третьем этапе послаблений, а для всех - на четвертом.

После 11 мая, по словам Шмыгаля, будут применять также адаптивный карантин, когда государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областные комиссии будут решать по внедрению усиленных мер в пределах отдельных областей, городов, сел, отдельных учреждений. Он уточнил, что сегодня лидеры по заболеваемости - Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Глава правительства также поблагодарил граждан Украины за то, что они очень дисциплинированно прошли карантин и позволили сдержать распространение эпидемии в стране.

В Украине по состоянию на утро 5 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 697 человек. За сутки умерли еще 13 человек. Всего с начала эпидемии - 316. Выздоровели - 1619 пациентов. За сутки зафиксировали 366 новых случаев. А это на 52 случая меньше, чем накануне.