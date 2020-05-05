Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1449
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1377
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1071
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1773
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
8
10
3
10
7
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Видео
Все видео
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 990
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3528
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1548
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 873
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 09:30

Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине

  Комментировать

В Украине по состоянию на утро 5 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 697 человек. За сутки умерли еще 13 человек. Всего с начала эпидемии - 316. Выздоровели - 1619 пациентов.

За сутки зафиксировали 366 новых случаев. А это на 52 случая меньше, чем накануне, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr
  За сутки в Украине от коронавируса умерли 13 человек
За сутки в Украине от коронавируса умерли 13 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 454 случая;
Волынская область - 343 случая;
Днепропетровская область - 478 случаев;
Донецкая область - 83 случая;
Житомирская область - 448 случаев;
Закарпатская область - 546 случаев;
Запорожская область - 287 случаев;
Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
Кировоградская область - 401 случай;
г. Киев - 1583 случая;
Киевская область - 866 случаев;
Львовская область - 514 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 469 случаев;
Полтавская область - 231 случай;
Ровенская область - 779 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 923 случая;
Харьковская область - 377 случаев;
Херсонская область - 142 случая;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черновицкая область - 1948 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 64 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрением на Covid-19.

По состоянию на утро 5 мая в мире от Covid-19 умерли 251 562 человека. Выздоровели - 1 162 538 человек. Всего в мире 3 584 071 инфицированный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
12
 Просмотров: 26121
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 25902
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 22491
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 15246
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 13167
Общество
Шмыгаль рассказал, что будет с карантином после 22 мая
Шмыгаль рассказал, что будет с карантином после 22 мая
У президента назвали дату выборов на оккупированном Донбассе
У президента назвали дату выборов на оккупированном Донбассе Просмотров: 90
Супрун рассказала, как вернуться на работу в офис
Супрун рассказала, как вернуться на работу в офис Просмотров: 81
Заработала первая железная дорога в континентальной Европе
Заработала первая железная дорога в континентальной Европе
 Просмотров: 36
Учебный год в школах завершится дистанционно
Учебный год в школах завершится дистанционно Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
3
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Экс-канцлер Германии призвал отменить санкции против РФ
Голосов: 51084
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua