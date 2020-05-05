Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на утро 5 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 697 человек. За сутки умерли еще 13 человек. Всего с начала эпидемии - 316. Выздоровели - 1619 пациентов.
За сутки зафиксировали 366 новых случаев. А это на 52 случая меньше, чем накануне, сообщает Минздрав.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 454 случая;
Волынская область - 343 случая;
Днепропетровская область - 478 случаев;
Донецкая область - 83 случая;
Житомирская область - 448 случаев;
Закарпатская область - 546 случаев;
Запорожская область - 287 случаев;
Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
Кировоградская область - 401 случай;
г. Киев - 1583 случая;
Киевская область - 866 случаев;
Львовская область - 514 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 469 случаев;
Полтавская область - 231 случай;
Ровенская область - 779 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 923 случая;
Харьковская область - 377 случаев;
Херсонская область - 142 случая;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черновицкая область - 1948 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрением на Covid-19.
По состоянию на утро 5 мая в мире от Covid-19 умерли 251 562 человека. Выздоровели - 1 162 538 человек. Всего в мире 3 584 071 инфицированный.
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