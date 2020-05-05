Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на утро 5 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 697 человек. За сутки умерли еще 13 человек. Всего с начала эпидемии - 316. Выздоровели - 1619 пациентов.

За сутки зафиксировали 366 новых случаев. А это на 52 случая меньше, чем накануне, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr За сутки в Украине от коронавируса умерли 13 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 454 случая;

Волынская область - 343 случая;

Днепропетровская область - 478 случаев;

Донецкая область - 83 случая;

Житомирская область - 448 случаев;

Закарпатская область - 546 случаев;

Запорожская область - 287 случаев;

Ивано-Франковская область - 1015 случаев;

Кировоградская область - 401 случай;

г. Киев - 1583 случая;

Киевская область - 866 случаев;

Львовская область - 514 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 469 случаев;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 779 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 923 случая;

Харьковская область - 377 случаев;

Херсонская область - 142 случая;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Черновицкая область - 1948 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрением на Covid-19.

По состоянию на утро 5 мая в мире от Covid-19 умерли 251 562 человека. Выздоровели - 1 162 538 человек. Всего в мире 3 584 071 инфицированный.