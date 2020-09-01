Шмыгаль назвал условия для открытия границы для иностранцев. Фото: Денис Шмыгаль в Facebook

Закрытие Украиной границы для иностранных граждан прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подобное решение для Европы не является новым - аналогично поступают и другие страны, отметил Шмыгаль в эфире "Сніданку з 1+1".

"Это остановка импорта коронавируса в Украине. Мы боремся внутри страны с расторжением цепочек на локальных уровнях, но огромное количество людей, которые к нам приезжают, не придерживаются карантинных требований. Поэтому одна из мер адаптивного карантина - это закрытие границ на въезд большого количества иностранцев, для того чтобы остановить эту цепочку", - пояснил Шмыгаль недавнее решение Кабмина.

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Он утверждает, что у Кабмина были два варианта - тотальный карантин или соблюдение людьми установленных ограничений. Отвечая на вопрос, почему въезд для иностранцев ограничили именно сейчас, а не месяц назад, Шмыгаль сказал, что это связано с ростом числа больных коронавирусом. Шмыгаль также уточнил, когда могут открыть въезд в Украину для иностранцев.

"Когда начнется спад, когда мы пройдем пик заболеваемости. Когда мы получим хотя бы в течение двух недель спад заболеваемости, тогда можно принимать решение о послаблении карантина. Речь идет о любых цифрах уменьшения прироста заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

Говоря о главной идее закрытия границы, премьер пояснил, что она заключается в контроле органов или организаций, приглашающих иностранцев.

"Чтобы они делали тесты и так далее. Стоит вопрос взять на контроль всех иностранцев", - сказал глава Кабмина.

По его словам, никаких убытков от закрытия границ нет.

"По состоянию на 31 августа, 21 тысяча иностранцев заехала в Украину со времени закрытия. За каждым из этих людей, которые въехали, есть кто-то ответственный. Или бизнес, или дипломаты, или учебные заведения", - рассказал он.

За последние сутки в Украине обнаружили 2088 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 1 сентября, имеем 123 303 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 2605 - летальные. 48 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 57 802 пациента, из них за последние сутки - 688.