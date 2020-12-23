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среда, 23 декабря 2020 11:56

Сможет ли Порошенко стать президентом во 2-й раз - прогноз астролога

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Сможет ли Порошенко стать президентом во 2-й раз - прогноз астролога
Пятый президент Украины Петр Порошенко начнет воспитывать преемника, который будет продолжать его идеи. Фото: Facebook.com

Для 5-го президента Украины Петра Порошенка 2021 год будет непростой, но плодотворный. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большую поддержку Петр Порошенко будет иметь только в нескольких регионах, - говорит астролог. - Но этого не хватит, чтобы вернуть должность президента".

По словам Максимовой, Порошенко стоит уменьшить количество выступлений.

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"Получит больше сторонников, если будет не говорить, а действовать, - говорит Елена. - Скоро поймет, что его времена прошли. Уже не будет той поддержки и доверия, которые получил 2014 года. Будет хорошим меценатом. Начнет вкладывать деньги в перспективные проекты. Поддержит стартапы, которые принесут высокие заработки. Начнет воспитывать преемника, который будет продолжать его идеи".

По прогнозу астролога, Петр Алексеевич отойдет от активной политической борьбы до конца 2023 года. Найдет для себя другое направление деятельности.

На политической арене Украины в течение 2021-2022 годов появятся новые политические силы, которые будут влиять на судьбу государства. Астролог рассказала, какое будущее ждет президента Владимира Зеленского.

Автор: Gazeta.ua
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