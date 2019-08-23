СМИ узнали подробности обмена пленными между Украиной и РФ

Украина договорилась с Россией о двустороннем обмене 33 пленных. Фото: galinfo

Украина договорилась с Россией о двустороннем обмене 33 пленными без главного редактора "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Его освободят по другой схеме, пишет ua.news.

Неизвестно, есть ли среди кандидатов на обмен Сенцов.

Российские СМИ сообщили, что украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в Москве.

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Российская омбудсмен Татьяна Москалева в отпуске, поэтому на ближайшее время не запланирована их встреча.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.

Мужчины были приговорены к наказанию по статье о государственной измене. Их готовят в обмен на украинских пленных.

Украина отдаст государственных изменников России в обмен на пленных.