СМИ сообщили о смерти народного синоптика Леонида Горбаня

Народный синоптик Леонид Горбань / "Обозреватель"

Народный синоптик Леонид Горбань скончался 1 октября. Ему было 82 года.

Причины смерти пока неизвестны. Об этом пишет сайт "Обозреватель" со ссылкой на родных синоптика.

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Горбань стал известным благодаря точным длительным прогнозам погоды. Его называли единственным человеком в Украине, которая могла сделать прогноз на несколько лет вперед. Он также является автором нескольких книг. Среди них "Народный календарь погоды", которую писал 30 лет и издал в 1990-х, а также "Погода до 2030 года".

В последних прогнозах Горбань говорил, что октябрь 2021 будет достаточно комфортным по температуре, а осадков ожидается немного.

В течение этой недели практически повсеместно в Украине будет сухая погода. Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками. Днем максимально + 12- + 16 ° C, рассказала синоптик Наталья Диденко.