"Смешные и неловкие": украинские полярники показали рожденных пингвинят

На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родились два пингвина. Один на мысе Марина, вблизи станции, а другой на мысе Пингвин Поинт.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Сейчас малыши смешны и неловки, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком", - говорится в сообщении.

Фото: Оксана Савенко

Малыши - детеныши субантарктического пингвина или дженту. Первый месяц животные будут оставаться в гнезде. Их будут опекать родители: кормить и греть.

"Кстати, как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля. А через несколько дней они меняются", - добавляют в сообщении.

Приблизительно через месяц животные начнут линять и изменять цвет. Также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"

"Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих детенышей и делятся едой только с ними", - отметили полярники.

Только после окончания линьки пингвинята будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать еду. К тому времени они уже будут размером с родителей.

В этом году пингвины довольно рано начали гнездиться у станции. Первые яйца отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Соответственно, малыши появились раньше обычного.