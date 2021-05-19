Смертность в Украине выросла почти на 20%

В Украине выросла смертность. Фото: Сегодня

Государственная служба статистики обнародовала информацию о демографической ситуации в Украине за январь – март 2021 года.

Смертность населения превысила уровень 2020 года почти на 17%, а в марте – более чем на 34%, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала 2021 года и до конца марта в Украине умерли 174 050 человек.

Это на 24 986 смертей больше, чем за январь – март 2020 года (тогда было 149 064). В марте умерли 64 938 человек, за аналогичный период 2020 года – 48 326.

За первые 3 месяца текущего года в Украине родились 67 514 человек (в прошлом году – 70 494).

Миграционный прирост составил 6 142 человек (в 2020 году – 6 773).

По оценке статистического ведомства, по состоянию на 1 апреля численность населения составляла 41 487 960 человек.

С начала 2021 года население Украины сократилось на 100 394 человек (в частности, за март – на 39 245).

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По данным Госстата, за 2020 год в Украине умерли 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь – декабрь 2019 года (581 114 человек). Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек. В 2020 году от Covid-19 умерли 20 709 украинцев.