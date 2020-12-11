Смертность от Covid-19 выросла на 60% - ВОЗ

В ВОЗ обеспокоены ростом смертности от коронавируса. Фото: Reuters

За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

Наибольшее количество случаев заболевания и смертей приходится на Европу и Америку, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В связи с увеличением смертности он призвал жителей планеты задуматься о планах на новогодние праздники.

"Праздничный сезон - это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но мы не ослаблять бдительность. Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильные меры безопасности ", - сказал Гебреисус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали приоритетные группы на получение вакцины от Covid-19

Напомним, в ВОЗ раскритиковали срок локдауну в Украине. Заланованого срока карантина с 8 по 24 января недостаточно.