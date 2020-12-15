Смертность может превысить показатель времен Второй мировой войны

В 2019 году в Италии было зафиксировано 647 тыс. смертей. Фото: pixabay.com

В Италии могут зафиксировать наибольшее количество смертей со времен Второй мировой войны.

По итогам 2020 года, в стране количество смертей может достигнуть более 700 тыс., сообщает президент национального статистического агентства ISTAT Джан Карло Блангиардо, передает ANSA.

"Это вызывает беспокойство, поскольку нечто подобное в последний раз в Италии происходило в 1944 году в разгар Второй мировой войны", - сказал Блангиардо.

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По его словам, в 2019-м в Италии было зафиксировано 647 тыс. смертей.

В 1944 году население Италии составляло почти 45 млн человек. Сегодня этот показатель оценивают в более 60 млн.

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