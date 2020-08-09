Смертельное ДТП в Днепропетровске: ребенок погиб, шесть человек пострадали

В Днепре на Полтавском шоссе произошло смертельное ДТП с участием Daewoo и Skoda.
В результате аварии погиб 2-летний ребенок, еще шистьлюдей пострадали. Об этом сообщает Информатор.
По предварительным данным, Daewoo Lanos ехал по Полтавском шоссе в направлении города.
Очевидцы рассказывают, что автомобиль бросило в сторону по непонятным причинам. В результате водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся со Skoda.
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После этого Daewoo понесло на обочину. Автомобиль врезался в отбойник и перевернулся.
"В салоне Daewoo находились пять человек: 2-летний ребенок погиб, еще четырех с места аварии забрала скорая помощь с травмами различной степени тяжести. В салоне Skoda находились двое - их также забрала скорая", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, ДСНС и несколько бригад "скорой помощи".
Движение в сторону выезда из города от перекрестка Полтавского шоссе с улицей Передовой перекрыли. Проезд в обратном направлении свободный.
В воскресенье, 9 августа, в Первомайском районе Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии 26-летний водитель транспортного средства погиб.
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