Смертельное ДТП в Днепропетровске: ребенок погиб, шесть человек пострадали

В Днепре на Полтавском шоссе произошло смертельное ДТП с участием Daewoo и Skoda.

В результате аварии погиб 2-летний ребенок, еще шистьлюдей пострадали. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, Daewoo Lanos ехал по Полтавском шоссе в направлении города.

Очевидцы рассказывают, что автомобиль бросило в сторону по непонятным причинам. В результате водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся со Skoda.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком - есть погибшие

После этого Daewoo понесло на обочину. Автомобиль врезался в отбойник и перевернулся.

"В салоне Daewoo находились пять человек: 2-летний ребенок погиб, еще четырех с места аварии забрала скорая помощь с травмами различной степени тяжести. В салоне Skoda находились двое - их также забрала скорая", - говорится в сообщении.





В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, ДСНС и несколько бригад "скорой помощи".

Движение в сторону выезда из города от перекрестка Полтавского шоссе с улицей Передовой перекрыли. Проезд в обратном направлении свободный.

В воскресенье, 9 августа, в Первомайском районе Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии 26-летний водитель транспортного средства погиб.