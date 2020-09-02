Смартфоны на деревьях: курьеры Amazon соревнуются за новые заказы

Водители синхронизируют телефон на дереве с еще одним смартфоном и ждут неподалеку от склада. Фото: Reuters

Чикагские курьеры придумали необычный способ первыми получать заказы на доставку от Amazon. Система выбирает исполнителя в зависимости от того, как близко он к складу, поэтому водители вешают смартфоны на деревьях поблизости.

Об этом сообщает Bloomberg.

Заказы поступают через приложение Amazon Flex, система которого ищет смартфоны курьеров, находящихся ближе всего, с точностью до 5 м. Водители синхронизируют телефон на дереве с еще одним смартфоном и ждут неподалеку.

С марта из-за коронавируса миллионы американцев потеряли работу. Если раньше доставка Amazon была дополнительным заработком, сейчас для многих она является основным источником дохода. В отличие от почасовых работников, курьерам оплачивают только доставленные заказы.

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Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике понадобится около 10 лет. В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020-м экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946-го. Ожидается, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Потеря рабочих мест составит 21 млн.