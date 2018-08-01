Служба безопасности Украины: Во время драки 20 июня Кернеса защищал "Оплот"

В Харькове Служба безопасности Украины задержала бывшего "оплотивця", одного из организаторов столкновений в городском совете 20 июня. Фото: Delo.ua

В Харькове Служба безопасности Украины задержала бывшего "оплотовца", одного из организаторов столкновений в городском совете 20 июня.

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из бывших членов преступной организации "Оплот", причастного к организации столкновений в Харьковском городском совете. Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер смешанных единоборств, 20 июня этого года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии, в частности он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам", – говорится в сообщении.

По информации СБ Украины, задержанный участвовал в провокациях и рейдерстве.

"Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей "под прикрытием" ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона", – информирует сайт СБУ.

В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда он готовился выехать в Российскую Федерацию для укрытия от украинского правосудия.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются все лица, причастные к указанным правонарушений", – заключают в СБУ.

Как сообщал на своей странице в Фейсбук Антикоррупционный блок участников АТО, организацией драки в Харьковском горсовете занимался Валерий Гинцар – соучредитель фирмы, выигравшей много торгов на охранные услуги на заказ госовета, его подразделений и коммунальных предприятий города. Во время драки 20 июня Гинцар представлялся "харьковским активистом, который любит Кернеса", - сообщают "Українські новини".

Среди титушок был замечен бывший боец клуба "Оплот" Артем Шокало.