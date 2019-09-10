"Слуга народа" уничтожила на время политику в Украине - эксперт

Леонид Швец: Всех интересует, что происходит в команде Зеленского и его голове. Фото: Сергей Старостенко

Самая новой власти - они сами. Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Других нет. Оппозиция в стране отсутствует. Петр Порошенко или Виктор Медведчук могут что-то ворчать, но это никого не интересует. У них очень маленькие силы. Тотальное большинство "Слуги народа" уничтожило на время политику в Украине как такую. Всех интересует, что происходит в команде Зеленского и его голове. Не переговоры, встречи или официальные решения", - объясняет он.

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Новая власть сама допускает ошибки, говорит Леонид Швец.

"Из-за своей неопытности они иногда говорят, когда стоит молчать. Например, советника Зеленского Руслана Стафанчука упрекали, что он сказал про 400 поправок к Конституции. Имели же в виду законопроекты", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.