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"Слуга народа" может распасться на три партии - Александр Мартыненко

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&quot;Слуга народа&quot; может распасться на три партии - Александр Мартыненко
В будущем партия, скорее всего, разделится на три - левого, правого и центристского направления. Фото: Reuters

Все понимали риски прихода к власти людей, которые не знали, зачем туда шли, а именно - безответственность, непрофессионализм, беспорядок. Но могло быть хуже.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Около 20 процентов новых депутатов Рады имеют шанс стать достойными государственными деятелями. Они в это время учились и не пытались срочно заработать. Если говорить про "Слугу народа", там слишком разные люди с отличными взглядами. В будущем партия, скорее всего, разделится на три - левого, правого и центристского направления. Условно - проевропейская, пророссийская и центристская. Последняя не обязательно будет выступать, например, за внеблоковый статус, потому что в наших современных условиях эта в целом рациональная идея используется как прикрытие для возврата к российскому вектору. Эта будущая политическая сила может поддерживать движение в Европу, но более медленными темпами", - считает эксперт.

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По его словам, наш политикум последние годы делится по критерию движения в какую-то сторону - Европа или Россия.

"Надо мыслить о сути изменений. Я жду партию, которая будет думать о реформах, не ссылаясь ни на кого. Они должны быть европейские, цивилизованные по духу, но украинские по форме", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

2020 был первый полный год после президентских и парламентских выборов.

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