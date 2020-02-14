Слова о подсчете населения неправильно поняли журналисты - Дубилет

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Государство не планирует считать количество населения на оккупированных территориях с помощью спутников.

Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в интервью "Украинскому радио".

Министр отметил, что его прежние слова о переписи населения поняли неправильно журналисты.

"Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и в других горячих точках через спутник и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно ", - рассказал министр.

После этого в интернете появились заголовки вроде "Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник". Однако сам Дмитрий пока не может ничего сказать наверняка о проекте, поскольку не знает, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях.

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Для подсчета количества населения на оккупированных территориях Крыма и Донбасса планируют проект спутниковой съемки. Его уже обсудили с представителями ООН, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.