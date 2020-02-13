Чтобы посчитать население на оккупированных территориях, создадут новый проект

Дубилет говорит, что сейчас в правительстве нет решения относительно того, как будут проводить перепись. Фото: glavcom.ua

Для подсчета количества населения на оккупированных территориях Крыма и Донбасса планируют проект спутниковой съемки.

Его уже обсудили с представителями ООН, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, он является очень сложным", - сказал он.

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По словам чиновника, сейчас сложно определить, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Похожий проект состоялся в Афганистане, где власть не контролирует большей части территории страны.

Дубилет говорит, что сейчас в правительстве нет решения относительно того, как будут проводить перепись. Он надеется, что через несколько месяцев завершат исследования и можно будет сделать оценку по отдельным населенным пунктам.

Также министр рассказал о методике подсчета. По его словам, сначала сделали общую оценку численности населения, поняли, какое количество населения проживает на территории Украины, контролируемой властями.

Нужно также выяснить распределение по полу и возрасту.

"Для этого мы использовали два источника: с одной стороны, есть распределение, которое ведет Государственная служба статистики, делающая это на базе электронных реестров. С другой стороны, мы решили проверить это, потому что нельзя просто взять и использовать эту информацию. Мы приняли информацию из налоговой службы и нескольких других реестров. И к счастью, эти две пирамиды полностью совпали ", - продолжил министр Кабмина.

Взяли общее количество населения и наложили на него эту демографическую пирамиду.

"Поэтому есть смысл, что эти данные совпадают с процентным распределением, которое есть в Государственной статистике, но там не совпадают абсолютные цифры. Вы знаете, что, согласно официальной статистике, нас около 42 миллионов. Собственно, если разделить 37 на 42, то и будет этот коэффициент 0,88 ", - подытожил Дубилет.

37 млн 279 тыс. человек живут в Украине, без учета аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса. Такие данные электронной переписи. Продолжалась три месяца. Считали по данным мобильных операторов, Пенсионного фонда, загсов. Мужчин - 17,28 млн, женщин - около 20 млн. Больше всего людей от 25 до 54 лет - 16,458 млн, 55-64-летних - 5,243 млн. Старших 65 лет - 6,248 млн. Детей до 14 лет - 5,756 млн. Еще 3,584 млн - молодежь 14-24 лет.