Следующими после медиков вакцину от Covid-19 получат старики - МОЗ

Рассказали, кто следующим получит вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Следующими от коронавируса будут вакцинировать пожилых людей.

"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования и зарегистрированы в Украине", - сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ТСН.

По его словам, единственный способ победить вспышка Covid-19 - это вакцинация.

"Нынешний стремительный рост больных коронавирусом является прогнозируемым. Главное - это соблюдение санитарных норм и желание вакцинироваться", - сказал Ляшко.

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24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков - Оксфордского университета и AstraZeneca. К первой волны вакцинации попали медики и врачи, задействованные в борьбе с пандемией, и военнослужащие операции Объединенных сил на Донбассе.