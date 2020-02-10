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понедельник, 10 февраля 2020 18:57

Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирской области

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Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирской области
Правоохранители обыскивают лесничества Житомирской области. Фото: News

Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирской области.

На данных объектах зафиксировали незаконные рубки древесины, в результате чего государству нанесен ущерб на 6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах, совершенной группой лиц", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

В частности, на лесных участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Ее в дальнейшем незконно рубили и реализовали за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов.

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"Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен", - отметили в ведомстве.

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводят 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны. Обыски также проводятся по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и осуществления лесопереработки, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Во время обыска территории выявлено 600 куб. м. ликвидной древесины породы "сосна" без документов о ее законном происхождении на момент проведения следственного действия.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителей управлений лесного и охотничьего хозяйства Харьковской и Закарпатской областей.

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