"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий

Олег Сенцов - среди освобожденных пленных. Фото: РБК-Украина

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого сегодня обменяли, дал первый комментарий.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

"Даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдавать не собирается. Но победа будет обязательно за нашей стороной. У нас нет другого выбора. Слава Украине! ", - сказал Сенцов, ступив на родную землю.

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Кремлевские пленники, которых сегодня обменяли, ступили на украинскую землю. Их встретили родные и первые лица страны в аэропорту "Борисполь".