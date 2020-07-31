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пятница, 31 июля 2020 11:14

Сквер в Варшаве назвали в честь генерала УНР

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В столице Польши Варшаве сквер в одном из районов города назвали в честь генерала Украинской Народной Республики Марка Безручко.

Как сообщает посольство Украины в Польше на странице в Facebook, совет польской столицы принял решение назвать сквер в районе Воля именем генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко - героя битвы под Замостьем. Украинца в Польше считают символом героической борьбы против большевистской агрессии в 1920 году.

Автор: Facebook/Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
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Власть польской Варшавы проголосовала за предоставление одному из скверов имени генерала УНР

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Марк Безручко родился на территории современного города Токмак Запорожской области в 1883 году. Во время Первой мировой войны воевал на германском фронте в составе российской армии: сначала как начальник штаба дивизии, затем как начштаба артиллерийского корпуса.

В составе корпуса Сечевых стрельцов участвовал в Первом зимнем походе армии УНР (1919-1920), во время которого Украина подписала союзный договор с Польшей.

6-я стрелковая дивизия под командованием Безручко участвовала во взятии Киева в мае 1920 года и при отражении под Замостьем контрнаступления советской конницы под командованием Семена Буденного в сентябре-ноябре того же года. Тогда советскую армию фактически не пропустили в Варшаву.

После подписания Польшей мирного соглашения с большевиками армия УНР осталась один на один с Красной армией. Безручко отступил в Варшаву, где занялся исследовательской деятельностью как председатель Украинской военно-исторического общества в Варшаве (1931-1935).

Во время Второй мировой поддерживал Организацию украинских националистов.

Умер в 1944 году в Варшаве, похоронен на православной части городского кладбища "Воля" польской столицы.

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Дата
31
июля

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