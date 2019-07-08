Скрывался под различными позывными: морпехи ВСУ ликвидировали "Скифа"

 
Ексклюзивы
1/5
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 531
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2682
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 495
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1035
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2160
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2161
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5742
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3051
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
7
8
9
16
7
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины
На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины
Зеленский посетил корабли НАТО в Одессе
Зеленский посетил корабли НАТО в Одессе
Громкую гулянку устроили в ночь на Ивана Купала в музее Пирогово
Громкую гулянку устроили в ночь на Ивана Купала в музее Пирогово
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Видео
Все видео
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1872
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 621
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1809
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1845
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2403
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 1827
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
понедельник, 08 июля 2019 09:59

Скрывался под различными позывными: морпехи ВСУ ликвидировали "Скифа"

  Комментировать

Морпехи 137-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ ликвидировали командира разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона 5-й "донецкой" омсбр "Оплот" (в/ч 08805) 1-го армейского корпуса российских гибридных войск в Донбассе.

Это произошло 4 июля в пять утра на передовой в районе Докучаевска, сообщает "Сегодня".

47-летний боевик имел много позывных - "Скиф", "Жека", "Стас". Под ними скрывался Новиков Евгений Валерьевич, 27 ноября 1971 года рождения.

Первые сведения о ликвидации командира разведгруппы боевиков появились 5 июля с украинской стороны. Днем позже - на информационных страницах пророссийских боевиков и в сводках, которые публикуют каналы террористов - стали массово появляться подтверждения и посты со свечами.

Автор: vk.com
  Боевик имел много позывных "Скиф", "Жека", "Стас". Под ними скрывался Новиков Евгений Валерьевич.
Боевик имел много позывных "Скиф", "Жека", "Стас". Под ними скрывался Новиков Евгений Валерьевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия тебя всегда бросит" - в ДНР жалуются на оккупантов

По данным Центра исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", кроме террористической деятельности "Скиф" также занимался мошенничеством, клонированием банковских карточек. Преступный авантюризм и привел Новикова в ряды "гибридных" российских террористических сил. Где мошенники, убийцы и другие криминальные элементы находят себе работу по душе под флагом идей "русского мира".

В Донецкой области боевой снаряд попал в храм Украинской православной церкви, после чего она загорелась. Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июля. Снаряд попал в крышу Свято-Спиридоновская храма села Коминтерново Волновахского района Донецкой области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скрывался под различными позывными: морпехи ВСУ ликвидировали "Скифа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 47928
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 42509
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 38440
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным Просмотров: 16813
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 10980
Общество
"Выборам 21 июля быть" - Верховный суд отменил повторную жеребьевку
"Выборам 21 июля быть" - Верховный суд отменил повторную жеребьевку Просмотров: 18
Оппозиционный канал прекратил вещание
Оппозиционный канал прекратил вещание 1 Просмотров: 765
Лолита зажигала на концерте в Донецке
Лолита зажигала на концерте в Донецке Просмотров: 396
"Попали в ловушку российской войны" - Туск посетил Станицу Луганскую
"Попали в ловушку российской войны" - Туск посетил Станицу Луганскую Просмотров: 315
МинВОТ требует повысить цену на воду для ОРДЛО
МинВОТ требует повысить цену на воду для ОРДЛО Просмотров: 135
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
4
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 41236
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua