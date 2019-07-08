Скрывался под различными позывными: морпехи ВСУ ликвидировали "Скифа"

Морпехи 137-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ ликвидировали командира разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона 5-й "донецкой" омсбр "Оплот" (в/ч 08805) 1-го армейского корпуса российских гибридных войск в Донбассе.

Это произошло 4 июля в пять утра на передовой в районе Докучаевска, сообщает "Сегодня".

47-летний боевик имел много позывных - "Скиф", "Жека", "Стас". Под ними скрывался Новиков Евгений Валерьевич, 27 ноября 1971 года рождения.

Первые сведения о ликвидации командира разведгруппы боевиков появились 5 июля с украинской стороны. Днем позже - на информационных страницах пророссийских боевиков и в сводках, которые публикуют каналы террористов - стали массово появляться подтверждения и посты со свечами.

Автор: vk.com Боевик имел много позывных "Скиф", "Жека", "Стас". Под ними скрывался Новиков Евгений Валерьевич.

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По данным Центра исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", кроме террористической деятельности "Скиф" также занимался мошенничеством, клонированием банковских карточек. Преступный авантюризм и привел Новикова в ряды "гибридных" российских террористических сил. Где мошенники, убийцы и другие криминальные элементы находят себе работу по душе под флагом идей "русского мира".

В Донецкой области боевой снаряд попал в храм Украинской православной церкви, после чего она загорелась. Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июля. Снаряд попал в крышу Свято-Спиридоновская храма села Коминтерново Волновахского района Донецкой области.