Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль контактировал со Службой безопасности Украины.
Он встречался с украинскими контрразведчиками. "Возможно, консультировал СБУ о том, как может действовать российское ГРУ на востоке Украины", - пишет журналист Марк Урбан в своей книге "Файлы Скрипаля" (The Skripal Files), сообщает русская служба ВВС.
При этом сам Скрипаль никогда не вспоминал о своих контактах с СБУ.
Книга Урбана выходит в продажу 4 октября.
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Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины.
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Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины.
5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.
Одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, который называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ - военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян.
В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об "информационных манипуляциях" со стороны Великобритании.
3 октября президент РФ Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого, как считает Великобритания, россияне пытались отравить в Солсбери, подонком и предателем.
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