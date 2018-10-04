Скрипаль встречался с украинскими контрразведчиками

Скрипаль контактировал с СБУ. Фото: EADaily

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль контактировал со Службой безопасности Украины.

Он встречался с украинскими контрразведчиками. "Возможно, консультировал СБУ о том, как может действовать российское ГРУ на востоке Украины", - пишет журналист Марк Урбан в своей книге "Файлы Скрипаля" (The Skripal Files), сообщает русская служба ВВС.

При этом сам Скрипаль никогда не вспоминал о своих контактах с СБУ.

Книга Урбана выходит в продажу 4 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я подозревал что он шпик. Но дети любили его" - о Скрипале издадут книжу

Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку

Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины. 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов. Одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, который называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ". Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ - военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян. В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об "информационных манипуляциях" со стороны Великобритании. 3 октября президент РФ Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого, как считает Великобритания, россияне пытались отравить в Солсбери, подонком и предателем.