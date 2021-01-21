Школы в Украине должны иметь медика - Кабмин

Во время учебы у учащихся должен быть постоянный контроль за состоянием здоровья. Фото: pixabay

Медик отныне должен быть в штате каждого заведения общего среднего образования в Украине.

Это правило действует для частных и государственных школ, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что 20 января Кабмин принял соответствующее постановление "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования", которое разработал Минздрав.

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"Утвержденный Порядок предусматривает, что медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений. Если же медика нет, то можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании", - пояснил Ляшко.

По его словам, во время обучения у учащихся должен быть постоянный контроль за состоянием здоровья. Медики должны следить за тем, чтобы дети вовремя вакцинировались, проходили медицинский осмотр для профилактики. Также школьникам должны объяснять вопрос о вакцинации, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.

Ученики выпускных классов после окончания жесткого карантина будут учиться за смешанной формой обучения. В тех областях, где ситуация с эпидемией будет под контролем, они смогут учиться как обычно. Возвращение учащихся выпускных классов к полноценному и привычному обучению является необходимым и важным.