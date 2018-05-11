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пятница, 11 мая 2018 11:07

Школьный выпуск обойдется родителям в месячную зарплату

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Школьный выпуск обойдется родителям в месячную зарплату
На одежду выпускников родителям придется выложить на треть больше, чем в прошлом году

Нынешние школьные и университетские выпускные подорожают. За праздничный стол придется заплатить от 700 до 1,2 тыс. грн с человека. Средняя стоимость услуг ведущего мероприятия стоит 1750 грн. Видеосъемка обойдется в среднем 1,3 тыс. грн, а услуги фотографа - 650 грн.

На одежду выпускников родителям придется выложить на треть больше, чем в прошлом году, пишет ТСН.

Новое платье для выпускницы стоит около 5 тыс. грн. Если брать платье в аренду, то банковский счет сократится на 3 тыс. грн за три дня.

Прогрессивные родители могут сэкономить и купить одежду онлайн. Цены там стартуют от 750 грн.

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Услуги визажистов и парикмахеров также подорожали. Прическа-2018 обойдется от 250 грн, а макияж - от 400 грн.

Общий бюджет выпускного вечера составляет в среднем 6 тыс. грн.

ИD-карты выпускникам общеобразовательных учебных заведений будут выпускать в приоритетном порядке. Для оформления школьникам необходимо будет обратиться в подразделение ГМС или центра предоставления административных услуг.

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