Школьников будут учить развивать собственный бизнес

Сериал состоит из 36 серий. Фото: pixabay.com

В Украине создали новый образовательный сериал "Предпринимательство для школьников".

Проект представило Министерство цифровой трансформации. 1-й блок сериала доступен на платформе "Дія. Цифрова освіта", рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на пресс-конференции в Киеве.

"Программа этого сериала последовательно разбирает технологию создания своего дела. В частности сериал рассказывает о том, как генерировать свои бизнес-идеи и проверять их конкурентоспособность на рынке, как сделать так, чтобы о вашем продукте узнали, как найти первых клиентов", - отметила Ионан.

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В 1-м блоке 6 серий, которые объединены в модуль "Идея". Всего сериал состоит из 36 эпизодов. Проект ориентирован на учеников старших классов.

Партнерами Минцифры стали мобильный оператор "Киевстар" и студия онлайн-образования EdEra.

Ранее Минцифры презентовало новый сериал "Цифровые технологии для людей с инвалидностью". В сериале рассказывают о возможностях развития, трудоустройства, самореализацию, способы коммуникации.