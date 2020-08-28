Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ

Во время посещения Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Кропивницком президенту Владимиру Зеленскому подарили диплом мастера каратэ и именной черный пояс. Подарок вручила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, ставшая чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката.

Об этом сообщает прес-сслужба Офиса президента.

Зеленский посмотрел, как проходят тренировки воспитанников школы в секции каратэ.

Фото: president.gov.ua

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Реконструкцию этой специализированной детско-юношеской школы планируют завершить в октябре этого года. Сейчас здание готово на 92%, выполнено работ на более 52 млн грн.

В Кривом Роге задержали футбольный матч, из-за того что президент Владимир Зеленский должен был ударить по мячу первым, но опаздывал.