Сколько журналистов было убито 2020 года

Чаще всего убивают журналистов в странах без военных конфликтов. Фото:pexels

В этом году были убиты 50 журналистов из-за своей профессиональной деятельности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ежегодном отчете "Репортеры без границ" говорится о том, что 68% убийств произошло в странах, где нет военных конфликтов.

2016 года таких смертей было 32%. Убийства журналистов 4 года назад случались чаще в зоне боевых действий. Прежде всего в Сирии, Йемене, Афганистане и Ираке. Таких убийств было 58%.

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Намеренно были убиты 2020-го 84% журналистов. В прошлом году эта доля составляла 63%.

В отчете отметили, что некоторые журналисты были убиты с особой жестокостью.

Больше всего погибших журналистов в Мексике - 8, Индии - 4, Филиппинах и Гондурасе - 3.

За последние 30 лет в мире погибло 2658 работников медиа.