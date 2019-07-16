Сколько зарабатывает за месяц начальник Генштаба и его заместители

Начальник Генштаба Руслан Хомчак за месяц получает 65 тыс. грн зарплаты. Фото: РБК

Зарплата главнокомандующего Вооруженных сил Украины, начальника Генерального штаба Руслана Хомчака за месяц составляет почти 65 тыс. грн.

Так за работу в июне Хомчак получил 64 тыс. 830 грн. Об этом говорится в ответе на запрос журналистки "24 канала" Ирины Лабьяк.

Таким образом месячная зарплата начальника Генштаба превышает 15 минимальных зарплат, которая на сегодня составляет 4 тыс. 173 грн.

Также сообщается, что первый заместитель Хомчака получил за июнь 60 тыс. 263 грн; еще один заместитель - 55 тыс. 481 грн.

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