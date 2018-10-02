Сколько задолжали украинцы за коммунальные услуги

Украинцы задолжали 38 млрд за коммунальные услуги. Фото с открытых источников.

По состоянию на конец августа задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась на 0,8% по сравнению с показателем июля - до 38,4 млрд грн.

По оплате за природный газ задолженность составляла 16,7 млрд грн,сообщает Государственная служба статистики. За централизованное отопление и горячую воду - 10,4 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 4 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 2,9 млрд грн, за вывоз твердых бытовых отходов - 0,5 млрд грн, за поставки электроэнергии - 3,9 млрд грн, передает УНИАН.

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Как отмечают в Госстате, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 грн.

В августе 2018-го средняя зарплата украинскцев увеличилась до 8977 гривен. Это на 26,19% выше в сравнении с началом года.