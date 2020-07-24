Сколько выпускников не сдали в этом году ВНО

Накануне экспертная комиссия установила соответствующие пороговые баллы. Фото: Pixabay

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 91,7% абитуриентов.

По истории Украины тестирование сдали 86,8% абитуриентов, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Накануне экспертная комиссия установила соответствующие пороговые баллы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Абитуриентов с 200 баллами ВНО может быть больше, чем в прошлом году - УЦОКО

"Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе соответствующий 22 тестовым баллам, по истории Украины - 25, по иностранным языкам - 17, по биологии - 22. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлен адаптивный порог, соответствующий 15 баллам", - сообщает пресс-служба УЦОКО.

От общего количества абитуриентов, участвовавших в тестировании по каждому из этих предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели по украинскому языку и литературе 91,7% человек, по истории Украины - 86,8%, по английскому языку - 92,7%, по испанскому языку - 88,7%, по немецкому языку - 88,6%, по французскому языку - 92,2% и по биологии - 94,5%.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется сегодня, 24 июля. Выпускники будут сдавать физику, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).