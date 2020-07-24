Сегодня начнется дополнительная сессия ВНО

Результаты дополнительной сессии сообщат до 14 августа. Фото: Pixabay

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется сегодня, 24 июля.

Выпускники будут сдавать физику, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"24 июля - дополнительная сессия ВНО по физике. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50", - написали в сообщении.

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Участникам позволят заходить в пункты проведения ВНО только при наличии следующих документов: оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если невозможно показать оригинал сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" участника/участницу не допустят в пункт проведения ВНО.

Тесты дополнительной сессии ВНО-2020 пройдут в следующие дни: физика - 24 июля, математика - 28 июля, испанский язык - 29 июля, французский язык - 30 июля, немецкий язык - 31 июля, английский язык - 3 августа, украинский язык и литература - 4 августа, биология - 5 августа, история Украины - 6 августа, география - 7 августа, химия - 10 августа.

Результаты дополнительной сессии сообщат до 14 августа. Основная сессия ВНО-2020 состоялась 25 июня - 17 июля.

Порог "сдал/не сдал" тестирование по украинскому языку и литературе определила комиссия при Украинском центре оценивания качества образования. Эксперты установили пороговый балл на уровне 22, сообщили в УЦОКО.