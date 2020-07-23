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четверг, 23 июля 2020 14:03

Определили пороговый балл тестирования по украинскому языку

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Определили пороговый балл тестирования по украинскому языку
Эксперты установили пороговый балл на уровне 22. Фото: Pixabay

Порог "сдал/не сдал" тестирование по украинскому языку и литературе определила комиссия при Украинском центре оценивания качества образования.

Эксперты установили пороговый балл на уровне 22, сообщили в УЦОКО.

Результаты участников по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований из которых засчитывают как оценку за ГИА) разместят на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания на следующий день после заседания экспертной комиссии.

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17 июля экспертная комиссия приняла решение установить пороговый балл по математике, соответствующий 9 тестовым баллам, по физике - 12.

В 2020 году больше абитуриентов смогут получить максимальные 200 баллов на внешнем независимом тестировании, чем в прошлом году. Это связано со снижением порогового балла для сдачи теста.

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Дата
23
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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