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среда, 01 августа 2018 08:30

Сколько выходных получат украинцы в августе

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Сколько выходных получат украинцы в августе
В августе отмечают День независимости. Фото: ukr.media

В августе украинцы получат дополнительный выходной 24 августа на День независимости.

Всего в этот месяц будет 9 выходных дней. Рабочий день 23 августа, согласно постановлению правительства, считается предпраздничным и будет сокращен на один час.

5 августа будут отмечать День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. С 2007 года его отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. 8 августа украинцы будут отмечать День войск связи Вооруженных Сил Украины.

На 23 августа выпадает День флага Украины. В 9:00 состоятся официальные церемонии поднятия государственного флага Украины в городах и селах страны, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.

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14, 19 и 29 августа - даты спасов, которые в народе прозвали медовым, яблочным и ореховым. Все три праздника установлены церковью в честь Иисуса Христа. Они связывают между собой дни Успенского поста, который длится с 14 по 28 августа. 14 августа в день начала Успенского поста отмечается Первый Спас - Происхождение Честного и Животворящего Креста Господня, 19 августа - Яблочный Спас, который совпадает с преображением Господа, 29 августа - третий Спас - память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

В августе средняя температура будет колебаться на уровне 20-25 ° С. "В горных районах 17-18 градусов, что на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений", - говорят синоптики.

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Дата
01
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