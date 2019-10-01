Сколько выходных будет в октябре

Дополнительно украинцы будут отдыхать в понедельник, 14 октября. Фото: vsim.ua

9 выходных и 22 рабочих дня будет в октябре для работников с пятидневной рабочей неделей.

Праздничные и нерабочие дни установлены статьей 73 Кодекса законов о труде, сообщает РБК-Україна.

Дополнительно украинцы будут отдыхать в понедельник, 14 октября, когда будет отмечаться День защитника Украины. Этот праздник стал официальным в 2015 году. Также этот день считается официальной датой основания Украинской повстанческой армии (УПА).

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Также 14 октября - День украинского казачества. Издавна в этот день в Украине также отмечается большой религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря уважительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова.

На зимние праздники в 2020-го украинцы могут получить 8 выходных дней. Такие рекомендации Кабинет министров выдвинул еще 10 января.