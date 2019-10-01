Сколько выходных будет в октябре

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3132
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2736
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6984
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9639
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
24
18
9
9
5
Мужчины в национальных костюмах соревновались на конкурсе красоты
Мужчины в национальных костюмах соревновались на конкурсе красоты
&quot;Гуляют, танцуют, взрывают петарды&quot; - празднование Рош-га-Шана в разгаре
"Гуляют, танцуют, взрывают петарды" - празднование Рош-га-Шана в разгаре
Местных не волнует, что будет завтра - украинка рассказала, как уехала учить детей в Шри-Ланке
Местных не волнует, что будет завтра - украинка рассказала, как уехала учить детей в Шри-Ланке
Еврейский Новый Год: как хасиды празднуют в Умани
Еврейский Новый Год: как хасиды празднуют в Умани
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Видео
Все видео
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 504
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 774
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6075
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 612
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 08:25

Сколько выходных будет в октябре

  Комментировать
Сколько выходных будет в октябре
Дополнительно украинцы будут отдыхать в понедельник, 14 октября. Фото: vsim.ua

9 выходных и 22 рабочих дня будет в октябре для работников с пятидневной рабочей неделей.

Праздничные и нерабочие дни установлены статьей 73 Кодекса законов о труде, сообщает РБК-Україна.

Дополнительно украинцы будут отдыхать в понедельник, 14 октября, когда будет отмечаться День защитника Украины. Этот праздник стал официальным в 2015 году. Также этот день считается официальной датой основания Украинской повстанческой армии (УПА).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Праздник Веры, Надежды, Любви: чего категорически нельзя делать в этот день

Также 14 октября - День украинского казачества. Издавна в этот день в Украине также отмечается большой религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря уважительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова.

На зимние праздники в 2020-го украинцы могут получить 8 выходных дней. Такие рекомендации Кабинет министров выдвинул еще 10 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько выходных будет в октябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Гетьман руководил страной под наблюдением российского резидента

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 43777
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 42499
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 30953
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 30178
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 25644
Общество
Количество смертей от курения вейпу возросло до 14 человек
Количество смертей от курения вейпу возросло до 14 человек Просмотров: 531
"Заморозить и ждать" - политолог назвал решение конфликта на Донбассе
"Заморозить и ждать" - политолог назвал решение конфликта на Донбассе Просмотров: 900
Трамп давил не только на Зеленского – NYT
Трамп давил не только на Зеленского – NYT 1 Просмотров: 531
Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре
Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре
 Просмотров: 6111
Гороскоп на 1 октября: чего делать не следует
Гороскоп на 1 октября: чего делать не следует
 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 45555
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua