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понедельник, 23 сентября 2019 13:27

Сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество 2020-го

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Сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество 2020-го
В январе запланировано 8 выходных дней. Фото: из открытых источников

На зимние праздники в 2020-го украинцы могут получить 8 выходных дней.

Такие рекомендации Кабинет министров выдвинул еще 10 января. Согласно им, рабочие дни с понедельника, 30 декабря, можно перенести на субботу, 21 декабря, и со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Так, согласно документу, на Новый год украинцы могут получить ч4 выходных с воскресенья по среду (29 декабря - 1 января).

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Также предложили перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Если распоряжение примут в этой редакции, то на рождественские праздники Украины также будет отдыхать 4 дня подряд (с 4 по 7 января).

В октябре украинцев ждут длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Украины 14 октября. Согласно Кодексу законов о труде, общее количество рабочих дней в следующем месяце составляет 22. Выходных и праздничных дней в октябре будет 9.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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