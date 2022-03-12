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суббота, 12 марта 2022 23:31

Сколько украинских детей погибло с начала войны с Россией

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Сколько украинских детей погибло с начала войны с Россией
Точное количество умерших в Мариуполе, Волновахе и Ирпене трудно установить. Фото: t.me/zsuwar

В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли 82 ребенка.

Это слишком большая цена за независимость, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"На сегодняшний день 82 ребенка погибли в этой войне. Погибли от пуль оккупантов, от пуль, которые сюда отправляет Путин. Это для нас очень большая плата за то, что мы боремся за свою независимость", - заявил Данилов.

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что действия российских оккупационных войск нарушают Гаагскую и Женевскую конвенции, а также основополагающие права детей.

"Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации содействовать прекращению военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!", – сказала она.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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