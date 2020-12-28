Сколько украинцы потратят на новогодний стол

16% украинский нет денег на святкуання Нового года. Фото: pinterest.com

Украинцы планируют потратить на новогодний стол почти 1,5 тыс. грн.

Если перевести эту сумму в доллары, то в этом году на угощение потратят меньше денег, чем два предыдущих года.

Соответствующий опрос провел Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1440 грн (или $50,6 по курсу НБУ в декабре 2020-го). В прошлом году было 1390 грн, но нынешний бюджет новогоднего стола самом деле меньше, чем в прошлом году, если перевести в твердую валюту ($59,7 по курсу НБУ в декабре 2019-го). В 2018 году это было 1752 грн ($62,8 по курсу НБУ в декабре 2018 года)", - говорится в результатах опроса.

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Также опрос показал, что количество тех, кто не имеет денег на празднование Нового года уменьшилось - с 23% до 16%.

В исследовании приняли участие 2004 человека, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 в форме интервью face-to-face.