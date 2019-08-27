Сколько украинцы будут отдыхать осенью

Осень будет иметь 27 выходной день. Фото: pixabay.com/jbom411

Осень 2019-го начнется и закончится выходными. Плюс еще один дополнительный - в День защитника Украины, припадает в этом году на понедельник. Это автоматически создает для украинцев 3-дневные каникулы.

Сентябрь, октябрь и ноябрь имеют равное количество выходных - в каждом месяце их будет по 9. Начнется осень в воскресенье, а закончится в субботний день.

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Выходные осенью 2019-го:

Сентябрь: 1, 7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29;

Октябрь: 5 и 6, 12 и 13 а также День защитника Украины 14-го (понедельник), 19 и 20, 26 и 27;

Ноябрь: 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30.

Успение Пресвятой Богородицы православные украинцы отмечают во вторник, 28 августа. В народе его также часто называют Первая Пречистая.