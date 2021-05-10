Сколько украинцев знают точную дату аварии на ЧАЭС

Большинство респондентов (69%) смогли вспомнить год, в котором произошла авария. Фото: DW

52% украинцев знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса КМИС.

Вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария, смогли 69% опрошенных людей. Однако, только 52% респондентов знают точную дату трагедии.

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По сравнению с 2020 годом, доля украинцев, которые смогли назвать дату аварии на ЧАЭС выросла с 40% до 52%. Доля тех, кто знает по крайней мере год не изменилась.

Лучше всего знают точную дату трагедии украинцы в возрасте 50 - 69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет).

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.